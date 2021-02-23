Ще двом колишнім топменеджерам ПриватБанку повідомили підозри

НАБУ і САП 22 лютого повідомили про підозри трьом колишнім менеджерам ПриватБанку. Один з них - експерший заступник голови правління банку Володимир Яценко, літак з яким якого розвернули біля Львова.

Двоє інших підозрюваних - колишній голова правління ПриватБанку та екскерівниця дного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії. Про це повідомили на сайті НАБУ.

"Слідство встановило, що підозрювані у грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку понад 136,89 млн грн на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами ПриватБанку", - йдеться у повідомленні.

Головою правління ПриватБанку до націоналізації був Дмитро Дубілет - який у 2019 році став міністром Кабміну, але пішов з посади в березні 2020.

Новина оновлюється