Колишній суддя з Черкас отримав 2 роки за відмазування п'яного водія

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 19 лютого, визнав винним та засудив до 2 років позбавлення волі колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка.

Оголошення вироку транслювалося на офіційному Youtube-каналі суду.

Суд ухвалив, що Пономаренко винен за пред'явленим йому звинуваченням за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу.

"Суд ухвалив Пономаренка Володимира Володимировича визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за ч.2 ст.369-2 ККУ та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки. Початок строку відбування покарання - після набрання вироком законної сили", - йдеться у вироку.

Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро.

Фото: ssu.gov.ua Затримання судді Пономаренка

Вони встановили, що в серпні 2018 року суддя отримав кошти від місцевого мешкaнця для здійснення впливу на суддів одного з районних судів Черкаської області аби ті ухвалили позитивні рішення в адміністративних справах в інтересах цієї особи. Суддю викрили поблизу місця проживання одразу після отримaння всієї суми непрaвомірної вигоди в розмірі 30 тисяч гривень.

Гроші давав водій, який попався за кермом в нетверезому вигляді.

Пономаренко був призначений суддею Черкаського районного суду президентом Леонідом Кучмою у 2002 році. Після того, як п'ятирічний термін призначення сплив, Верховна Рада обрала його суддею безстроково. У 2010 році парламент перевів його на посаду судді апеляційного суду Черкаської області.

У кінці 2019 року Вища рада правосуддя звільнила Пономаренка за власним бажанням.