Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
Помер актор Андрій М'ягков, який зіграв одну з головних ролей в "Іронії долі"
В Україні змінили порядок призову на військову службу
В Україні змінили порядок призову на військову службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Зеленський ветував закон про проведення конкурсів на державну службу
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Сергій Кислиця: «Кожне засідання щодо «Мінська» завершується для РФ повною ганьбою»
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Івано-Франківська область вирішила ввести жорсткий карантин через "майже критичну" ситуацію з коронавірусом
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
Александр Корниенко: "Конфетно-букетный период с избирателем закончился. Теперь это этап сожительства"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
​Порошенко купив у Макеєнка телеканал "Прямий"
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
"Сільпо" купує торгову мережу "Фуршет" (оновлено)
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
Суди по Майдану. Хто відповів за злочини, скоєні в центрі Києва 18 лютого 2014
ГоловнаПраво

Колишній суддя з Черкас отримав 2 роки за відмазування п'яного водія

ВАКС виніс вирок другому за тиждень судді.

Вищий антикорупційний суд у п'ятницю, 19 лютого, визнав винним та засудив до 2 років позбавлення волі колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка.

Оголошення вироку транслювалося на офіційному Youtube-каналі суду.

Суд ухвалив, що Пономаренко винен за пред'явленим йому звинуваченням за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу.

"Суд ухвалив Пономаренка Володимира Володимировича визнати винним у пред'явленому обвинуваченні за ч.2 ст.369-2 ККУ та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 2 роки. Початок строку відбування покарання - після набрання вироком законної сили", - йдеться у вироку.

Справу розслідували детективи Національного антикорупційного бюро.

Затримання судді Пономаренка
Фото: ssu.gov.ua
Затримання судді Пономаренка

Вони встановили, що в серпні 2018 року суддя отримав кошти від місцевого мешкaнця для здійснення впливу на суддів одного з районних судів Черкаської області аби ті ухвалили позитивні рішення в адміністративних справах в інтересах цієї особи. Суддю викрили поблизу місця проживання одразу після отримaння всієї суми непрaвомірної вигоди в розмірі 30 тисяч гривень.

Гроші давав водій, який попався за кермом в нетверезому вигляді.

Пономаренко був призначений суддею Черкаського районного суду президентом Леонідом Кучмою у 2002 році. Після того, як п'ятирічний термін призначення сплив, Верховна Рада обрала його суддею безстроково. У 2010 році парламент перевів його на посаду судді апеляційного суду Черкаської області.

У кінці 2019 року Вища рада правосуддя звільнила Пономаренка за власним бажанням.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також