Венедіктова прийшла до Ради звітувати про діяльність прокуратури

Вона заявила, що рік тому обіцяла народу виконувати свої обов'язки добросовісно, чесно і сумлінно, і "за рік не зрадила обіцянкам".

Генпрокурорка Ірина Венедіктова прийшла на засідання Верховної Ради для звітування про роботу органів прокуратури за 2020 рік.

Вона заявила, що рік тому обіцяла народу виконувати свої обов'язки добросовісно, чесно і сумлінно, і "за рік не зрадила обіцянкам".

За словами Венедіктової, наразі реформа прокуратури фактично завершена. Дві третини прокурорів успішно пройшли атестацію.

"Щоденно прокурори спільно з суддями забезпечують посадки більше пів сотні осіб. Жодному з моїх попередників на посаді не вдалося поставити крапку та відповісти на суспільний запит щодо притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до зухвалого нападу на активістку Катерину Гандзюк. Попри встановлення п'яти причетних до злочину, замовникам та організаторам тривалий час вдавалося уникати відповідальності. У червні минулого року прийнято рішення про обрання запобіжного заходу колишньому голові Херсонської обласної ради", - пояснила Венедіктова.

Вона також заявила, що минулого року була найбільша за шість років кількість викритих злочинних угрупувань.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що Ірина Венедіктова піде з посади, "якщо до кінця року не покаже свого результату".

Венедіктова була призначена генпрокурором у березні 2020, після того, як парламент проголосував за висловлення недовіри Руслану Рябошапці. Володимир Зеленський повідомив, що Рябошапка був звільнений через відсутність кроків у притягненні до відповідальності корупціонерів.