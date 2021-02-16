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Двом лікаркам з Києва, які "продавали інвалідність" за $3 тис., повідомили про підозру

За скоєне їм загрожує до 10 років з конфіскацією.

Двом лікаркам з Києва, які "продавали інвалідність" за $3 тис., повідомили про підозру

Столичні слідчі повідомили про підозру двом лікаркам, які "продавали інвалідність". Спільниці вимагали винагороду за надання відповідної медичної документації та прийняття позитивного рішення у встановленні групи інвалідності.

За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі, інформує пресслужба поліції Києва.

"Правоохоронці Оболонського управління поліції спільно з працівниками місцевої прокуратури №5 та співробітниками Служби безпеки України затримали голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання неправомірної вигоди. Зловмисниці змушували пацієнта сплатити 3 000 доларів США за прийняття позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді минулого року лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами у найкоротший термін. Перший платіж у розмірі 30 тис. грн чоловік передав лікарці одразу. Крім того, ще 10 тис. грн потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердження 2-ї групи інвалідності.

Співробітники СБУ затримали чиновницю та її спільницю-лікарку на "гарячому", щойно та принесла гроші у кабінет.

Обом фігуранткам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в січні юрисконсульта Київського СІЗО викрили в отриманні $500 за надання безкоштовної довідки.

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