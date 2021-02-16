В Києві за добу виявили 308 нових випадків ковіду, одужали 938 осіб

В Києві за минулу добу зафіксували 308 нових випадків коронавірусу. 11 пацієнтів померли від ускладнень захворювання.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"Кількість виявлених хворих на коронавірус за минулу добу склала 308 осіб. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (91), Деснянському (61) та Дніпровському (39)", - йдеться у повідомиленні.

Зазначається, що 47 осіб госпіталізували.

Одужали за минулу добу 938 людей.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 132 468. Коронавірус подолали 88 377 мешканців столиці. За період пандемії в Києві - 2532 летальних випадки від вірусу", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, 15 лютого в Києві за добу виявили 211 випадків ковіду, одужали 439 людей.