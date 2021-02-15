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У Києві за добу виявили 211 випадків ковіду, одужали 439 людей

Госпіталізували 32 пацієнтів, 7 людей померли.

У Києві за добу виявили 211 випадків ковіду, одужали 439 людей
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві за минулу добу виявили 211 хворих на коронавірус, померли 7 людей, одужали 439 пацієнтів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його даними, коронавірус діагностували у 124 жінок віком від 19 до 90 років, 76 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв, 6 дівчаток віком від 1 до 16 років та 5 хлопчиків від 15 до 17 років.

До лікарень госпіталізували 32 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському (52), Деснянському (45) та Святошинському (44) районах.

Від початку пандемії у столиці підтвердили вже 132 160 випадків коронавірусу.  2 521 пацієнт помер, подолали хворобу 87 439 мешканців Києва.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу виявили 2 332 нові випадки ковіду, з них 457 - на Івано-Франківщині.

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