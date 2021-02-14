Через загибель бійців на Донбасі у Кременчуці оголосили дводенний траур

У Кременчуці Полтавської області 15 і 16 лютого оголосили днями жалоби за загиблими у неділю на Донбасі військовослужбовцями.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"Сьогодні маємо сумні новини з фронту. Загинули двоє кременчужан: В’ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко... Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби", - написав Малецький у фейсбуці.

Як повідомляли, сьогодні неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Загинули військовослужбовці 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Президент Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі військових.