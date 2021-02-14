На Донбасі троє українських військових підірвалися на невідомому пристрої: усі загинули

У неділю, 14 грудня троє українських військовослужбовців загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу селища Новолуганське на Донбасі.

Про це у соцмережі Facebook повідомило оперативно-тактичне угруповання "Північ".

"Сьогодні, 14 лютого, неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Про це повідомив і телеграм-канал Української делегації для участі у ТКГ.

Нагадаємо, 12 грудня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець, його госпіталізували.