В Москві помер олімпійський чемпіон СРСР з важкої атлетики Юрій Власов

Уродженець Макіївки Власов - перша людина на планеті Земля, яка підняла понад 200 кг з помосту над головою.

У суботу, 13 лютого, в Москві у віці 85 років помер олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Власов.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські ЗМІ.

"Юрій Власов зробив найбільший внесок у світовий спорт і важку атлетику. Він був яскравим прикладом для наслідування і як письменник, і як політик", - так оцінив заслуги Власова в інтерв'ю РБК-Спорт президент федерації важкої атлетики РФ Максим Агапіта.

Уродженець Макіївки Власов - перша людина на планеті Земля, яка підняла понад 200 кілограмів з помосту над головою. Спортсмен встановив 41 рекорд СРСР і 31 рекорд світу.

За свою спортивну кар'єру Власов завоював чотири золоті медалі чемпіонатів світу і шість перемог на континентальних першостях. Кілька разів встановлював світові рекорди.

Після завершення спортивної кар'єри він професійно займався літературною діяльністю. З 1985 по 1987 роки очолював Федерацію важкої атлетики СРСР. У 1996 році він брав участь у виборах президента РФ і набрав 0,20% голосів.

Нагадаємо, 14 січня в Запоріжжі помер відомий український спортсмен, легенда важкої атлетики Леонід Жаботинський.