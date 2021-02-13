Сьогодні, 13 лютого у Рівному по вулиці Паркова зі снігового замету не міг виїхати вантажний автомобіль з обладнанням рок-гурту.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
“13 лютого о 08:57 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Рівне по вулиці Паркова зі снігового замету не може виїхати вантажний автомобіль з обладнанням рок-гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники за допомогою спецтехніки високої прохідності відбуксирували автомобіль до міського будинку культури.
До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.
Нагадаємо, через негоду у Рівненській області заборонено рух усього транспорту, крім спеціалізованого. Ще у трьох областях заборонили рух вантажівок.