Рятувальники за допомогою спецехніки відбуксирували авто до міського будинку культури.

Фото: ДСНС

Сьогодні, 13 лютого у Рівному по вулиці Паркова зі снігового замету не міг виїхати вантажний автомобіль з обладнанням рок-гурту.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

“13 лютого о 08:57 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті Рівне по вулиці Паркова зі снігового замету не може виїхати вантажний автомобіль з обладнанням рок-гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники за допомогою спецтехніки високої прохідності відбуксирували автомобіль до міського будинку культури.

До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників.

Нагадаємо, через негоду у Рівненській області заборонено рух усього транспорту, крім спеціалізованого. Ще у трьох областях заборонили рух вантажівок.