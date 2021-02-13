13 лютого у Львові на вул. Садовій через руйнування покрівлі у прибудові до двоповерхової новобудови загинула людина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“О 10:36 у м. Львів по вул. Садова, 2 А в одноповерховій прибудові (розміром 4х3) до двоповерхової новобудови (50х50 м) сталось руйнування покрівлі прибудови на площі 12 м кв”, – йдеться у повідомленні.

О 11:20 тіло загиблої особи – охоронця, яка перебувала під завалом покрівлі прибудови вилучили та попередали працівникам Нацполіції.

Від ДСНС залучили 15 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, в Одесі стався обвал у жилому двоповерховому будинку. Працівники ДСНС за допомогою висувної драбини евакуювали чотирьох особи з квартир на другому поверсі. Загиблих та постраждалих не має.

Торік 28 грудня у Кривому Розі у покинутому будинку, розташованому в металургійному районі міста, сталося обвалення. Рятувальники знайшли під завалами тіло чоловіка.