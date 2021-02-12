На Донбасі окупанти сім разів порушили режим припинення вогню

На узбережжі Азовського моря було проведено дводенне тактичне навчання з бойовою стрільбою під назвою «Попутний вітер».

Протягом п’ятниці, 12 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних РФ бойовиків.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Зокрема, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. На обстріли зі сторони противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Поблизу Павлополя внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Бійця було оперативно доправлено до лікувального закладу, йому надається необхідна медична допомога.

Також окупанти двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил поруч з населеним пунктом Золоте-4. А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 лютого було вбито двох українських захисників. Було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.