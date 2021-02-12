«Минску» шесть лет. Выход один – война на выживание

12 февраля исполняется ровно шесть лет с момента подписания «Комплекса мер по выполнению Минских договорённостей». И нынешняя ситуация на фронте – срыв перемирия – говорит только об одном: «Минск» не работает и работать не будет. Украина может презентовать концепции, говорить о разных планах от «А» до «Я», однако именно Россия намерена решать дальнейшую судьбу Донбасса. От украинской власти зависит другое: брать оккупированные части на российских условиях или нет. В остальном – полный тупик. Следовательно, остаётся лишь один путь: играть в долгую, ожидая подходящего момента. А значит – становиться реалистами и избавляться от иллюзий.

Фото: EPA/UPG Во время обмена удерживаемыми лицами недалеко от города Горловки, 27 декабря 2017 г.

Посмотрим трезво на сложившуюся ситуацию. За прошедшие шесть лет Украина практически не продвинулась ни на йоту в вопросе освобождения Донбасса. Да, кто-то скажет о сотнях военнопленных, которых удалось вытащить из тюрем на Донбассе, отдельно – России. Кто-то вспомнит о разворачивании КПВВ. Однако здесь следует упомянуть, что у российской стороны есть безмерный потенциал по похищению людей на Донбассе и по разрушению там инфраструктуры. Поэтому все эти достижения (важные с человеческой точки зрения) – лишь топтание на месте. Как обозначила спецпредставитель главы ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Хайди Грау: «Переговоры зашли в тупик».

По факту снова ничего нет: ни прекращения огня (перемирие сорвалось), ни разведения сил и средств (произошло только на трёх участках фронта), ни разминирования, ни допуска представителей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста на оккупированные территории. О политическом урегулировании говорить вообще не приходится.

Меж тем давайте просто посмотрим правде в глаза: даже при выполнении всех стартовых пунктов, связанных с безопасностью, политическая часть не сможет быть имплементирована. Украина не пойдёт на проведение местных выборов на оккупированных территориях и предоставление особого статуса Донбассу до вывода российских войск за пределы Украины с тем, чтобы сразу взять контроль над общей с РФ границей. А Минские договорённости составлены именно так. И ни один из участников «нормандского формата», кроме Украины, не хочет их переформатирования. Это означает, что освобождение Донбасса на наших условиях в рамках Минска невозможно. И это – реальность.

Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Ныне у нас наблюдается позиционная борьба: Москва на площадке Совета безопасности ООН попыталась в очередной раз закрепить и легализовать невыгодный для Украины порядок выполнения «Минска», а Киев посредством постоянных переговоров с Германией и Францией, с рядом других западных стран – сохранить, а по возможности усилить санкционный режим против РФ. Отдельно даже проводятся консультации с США о привлечении их к «нормандскому формату».

Впрочем, ключевая проблема – это не Минские договорённости, которые Россия даже не признаёт как документ, который ей следует неукоснительно выполнять (напомню, что РФ не считает себя стороной переговоров). Проблема в ином – в восприятии российских властей Украины. Ни один российский политик не признаёт нашей страны как независимого государства. Для «ястребов» Украина – губерния, для «голубей» – это колония. Вот и вся разница.

На удивление лучше всех ситуацию объяснил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, который во время заседания Совбеза недвусмысленно подчеркнул, что Кремлю подходила Украина образца конца 2013 года – до Революции достоинства, когда был оглашён путь в сторону ЕС и НАТО. И здесь уже наблюдается проблема двух антагонистичных концептов, которые вместе точно не уживутся. Мы не хотим терять независимость и превращаться в вассала, а Москва не мыслит себя без контроля над нашей страной, которая в течение столетий являлась европейским продолжением империи. Без Украины Российской империи быть не может. В этом весь смысл происходящего.

Тем не менее говорить о «заморозке» военно-политической ситуации не приходится. Шестой год Минских договорённостей может принести серьёзное обострение на Донбассе.

Падение экономики, пандемия коронавируса, протестные движения, смена власти в Германии и в США, протесты в Хабаровске, затем в Беларуси, после в различных городах РФ (по причине дела Навального) стали причиной упрочения позиций силового блока в российской власти. Новая Конституция позволила Москве наплевать на международное право и законодательно легализовать присоединение ранее захваченных территорий.

Дальше мы видим следствие – форум «Русский Донбасс», после которого была выпущена одноимённая доктрина. В документе прямо указано: захват всей территории региона с дальнейшей её интеграцией в состав России. По факту Москва это уже осуществила, закрыв оккупированные земли на «коронавирусный карантин».

Фото: inform-ua.info Форум под названием 'Русский Донбасс' проведён 28 января в Донецке

10 февраля на закрытой встрече с главными редакторами российских СМИ Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что процессы в Беларуси покамест будут поставлены на паузу с сохранением той динамики, которая сейчас имеется. Если коротко, то Лукашенко пока сохранит пост главы государства. Что касается Украины, то президент РФ обозначил: «Россия Донбасс не бросит».

Всё это говорит о совершенно не радужной для нас перспективе. Москва будет подрывать ситуацию на всех направлениях – не только на Донбассе, но и по всей стране. Следовательно, «Минск» более стратегического смысла не имеет. Только тактический – сохранение санкционной политики Запада против РФ. Всё остальное – иллюзии отдельно взятых политиков и общественных активистов.

В конечном счёте у Украины останется только одна опция – проводить реформы, усиливающие государство, и ждать подходящего момента для возвращения своих земель. Это тот путь, который выбрала когда-то Германия и которым ныне следует Южная Корея. На оккупированных территориях, да и на всём постсоветском пространстве, должны увидеть, что здесь лучше, что украинский вариант – тот успешный шаблон, по которому должен развиваться весь блок стран бывшего Советского Союза.

В нынешней непростой ситуации важно понять: это забег на долгую дистанцию, это – война на выживание. И если мы сегодня не вложимся в своё будущее, завтра никакой Украины не будет.