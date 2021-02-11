Пожежі на складі боєприпасів у Сватовому: ДБР повідомило про підозри

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Ліквідація наслідків пожежі на складах у Сватово

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям Збройних Сил України за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік м. Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів. Надалі, у результаті виниклої пожежі на складі РАО через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влучанням боєприпасів, здетонованих через пожежу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок інциденту було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

Фігуранти справи підозрюються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, пожежа на складах з озброєнням неподалік від Сватового виникла 29 жовтня 2015 року. На складах зберігалося майже 3,5 тис. тонн боєприпасів. У результаті надзвичайної події загинули чотири людини: троє військовослужбовців і місцева мешканка. Також кілька людей отримали поранення.

Пожежу ліквідували через добу. Проте потім періодично виникали осередки загоряння і вибухи.

Офіційною версією причин вибухів тоді назвали диверсію.