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Пожежі на складі боєприпасів у Сватовому: ДБР повідомило про підозри

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Пожежі на складі боєприпасів у Сватовому: ДБР повідомило про підозри
Ліквідація наслідків пожежі на складах у Сватово
Фото: Макс Левин

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям Збройних Сил України за невжиття заходів зі збереження ввіреного їм військового майна.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"За даними слідства, у 2015 році двоє командирів реактивних артилерійських батарей допустили розташування техніки поблизу польового артилерійського складу боєприпасів неподалік м. Сватове Луганської області з грубими порушеннями керівних військових документів. Надалі, у результаті виниклої пожежі на складі РАО через диверсію невстановлених осіб, частина неналежно розміщеної військової техніки була знищена влучанням боєприпасів, здетонованих через пожежу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок інциденту було зірвано заходи із забезпечення постійної бойової готовності підпорядкованих підрозділів, а державі заподіяно шкоди на суму понад 15 млн грн.

Фігуранти справи підозрюються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, пожежа на складах з озброєнням неподалік від Сватового виникла 29 жовтня 2015 року. На складах зберігалося майже 3,5 тис. тонн боєприпасів. У результаті надзвичайної події загинули чотири людини: троє військовослужбовців і місцева мешканка. Також кілька людей отримали поранення.

Пожежу ліквідували через добу. Проте потім періодично виникали осередки загоряння і вибухи.

Офіційною версією причин вибухів тоді назвали диверсію.

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