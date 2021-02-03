Співробітники Державного бюро розслідувань у Миколаєві затримали головного бухгалтера і касира управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Нацполіції області.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Установлено, що головбух організувала злочинну схему, за якою певним працівникам поліції призначалися завищені премії без законних на те підстав. За це працівники мали віддати оговорену частину з нарахованої премії залученому до злочинної схеми касиру.

5 січня слідчими ДБР було задокументовано факти передачі неправомірної вигоди у сумі 38 тис. гривень касиру, який того ж дня передав їх начальниці, яка повернула йому 10 тис. гривень. Крім того, 2 лютого слідчими задокументовано факт передачі касиру 39 тис. гривень, які того ж дня він передав посадовиці.

Після чого вказаних осіб було затримано. Під час особистого обшуку начальниці неправомірну вигоду було виявлено у її власних речах. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру.

Фото: dbr.gov.ua

Нагадаємо, минулого року за вчинення злочинів з НПУ були звільнені 142 поліцейських, за порушення дисципліни - 371.

З березня цього року в Нацполіції з'явиться інспекція з нагляду за роботою поліцейських, яка буде спостерігати за роботою всієї системи Нацполіції й аналізувати ефективність надання поліцейських послуг громадянам.