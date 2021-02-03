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НАБУ передало до суду справу про підкуп голови Чорнобильської зони

Обвинувачений - колишній генеральний директор держпідприємства.

НАБУ передало до суду справу про підкуп голови Чорнобильської зони
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро передало до суду справу про підкуп т.в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Обвинувачений - колишній генеральний директор одного з державних підприємств.

За версією слідства, він передав т.в.о. голови ДАЗВ 210 тис. грн в обмін на погодження призначення йому річної та щоквартальної премій у понад 430 тис. грн.

27 квітня 2020 року йому повідомили про підозру за ч.4 ст.369 Кримінального кодексу - надання неправмомірної вигоди службовій особі.

Розслідування почали за зверненням т.в.о. голови ДАЗВ.

Імені підозрюваного в повідомленні немає, але йдеться про колишнього директора ДСП "Радон" Ігоря Буксанчука. У квітні 2020 року йому обрали запобіжний захід у вигляді застави 1,26 млн гривень.

Сам Буксанчук заперечував надання неправомірної вигоди т.в.о. голови ДАЗВ Катерині Павловій та наголошував, що рішення про преміювання було ухвалене колегіально комісією з преміювання.

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