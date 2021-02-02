Рада в кінці року повернеться до питання про право президента призначати директорів НАБУ і ДБР

Депутати не відмовилися від намірів внести зміни до Конституції.

Верховна Рада в кінці 2021 року повернеться до розгляду змін в Конституцію в частині розширення повноважень президента України.

Про це йдеться в плані законопроєктної роботи парламенту на 2021 рік (постанова №4691), який депутати затвердили у вівторок, 2 лютого.

Проєкт змін до Конституції України щодо призначення та звільнення з посад директора Національного антикорупційного бюро України та голови Державного бюро розслідувань планується на листопад.

Його заявлена мета - оптимізація повноважень глави держави з метою закріплення за ним реальних повноважень щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників НАБУ та ДБР.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроєкт №1014, яким передбачено зміни до Конституції в частині розширення повноважень президента України.

Законопроєктом пропонувалося прописати в статті 106 Конституції України два нові підпункти:

президент України створює НАБУ, призначає на посаду та звільняє з посад директора НАБУ і ДБР;

президент України створює незалежні регуляторні органи, які здійснюють регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в окремих сферах; а також призначає їх склад.

Ці поправки отримали негативний висновок Конституційного Суду і не можуть бути прийняті.

В серпні 2020 року Конституційний Суд визнав також неконституційним указ президента про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

Незважаючи на це, Ситник залишається директором НАБУ.

Державне бюро розслідувань не має повноцінного керівника. Обов'язки директора ДБР виконує заступник директора Олексій Сухачов.