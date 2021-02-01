Екскерівнику ДАБІ Кудрявцеву повідомили про підозру та оголосили у розшук

Його підозрюють у підробленні диплому та використанні його при призначенні на посаду.

Колишньому голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексію Кудрявцеву повідомлено про підозру за фактом вчинення пособництва у підробленні офіційного документу та використанні при призначенні на посаду (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офіса генпрокурора.

За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

У подальшому, після отримання підробленого диплому, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документу про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови ДАБІ.

"Експосадовець неодноразово повідомлявся стороною обвинувачення про необхідність прибуття до органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас жодного разу не з’явився. У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру експосадовцю у вчиненні цих кримінальних правопорушень направлено поштою, відповідно до вимог ст. ст. 278, 111 КПК України та його оголошено у розшук", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, Кудрявцев очолював ДАБІ з 2015 до 2018 року. У грудні минулого року він повідомив, що отримав від Держбюро розслідувань та прокуратури три повістки.