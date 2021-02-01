Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Новини компанійЮрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Колишній віцепрезидент "Енергоатому" скоїв самогубство, - ЗМІ
Помер батько Василя Сліпака
Помер батько Василя Сліпака
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
У Києві горів торговельний центр, є загиблий
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
У Росії вже затримали понад 3000 осіб, серед них – дружина Навального (оновлено)
У Київській області дев'ятирічна дівчинка на санчатах напоролася на металевий прут
У Київській області дев'ятирічна дівчинка на санчатах напоролася на металевий прут
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
ГоловнаПолітика

Екскерівнику ДАБІ Кудрявцеву повідомили про підозру та оголосили у розшук

Його підозрюють у підробленні диплому та використанні його при призначенні на посаду.

Екскерівнику ДАБІ Кудрявцеву повідомили про підозру та оголосили у розшук
Фото: ГАСИ

Колишньому голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексію Кудрявцеву повідомлено про підозру за фактом вчинення пособництва у підробленні офіційного документу та використанні при призначенні на посаду (ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офіса генпрокурора.

За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

У подальшому, після отримання підробленого диплому, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти  з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документу про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови ДАБІ.

"Експосадовець неодноразово повідомлявся стороною обвинувачення про необхідність прибуття до органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас жодного разу не з’явився. У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру експосадовцю у вчиненні цих кримінальних правопорушень направлено поштою, відповідно до вимог ст. ст. 278, 111 КПК України та його оголошено у розшук", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, Кудрявцев очолював ДАБІ з 2015 до 2018 року. У грудні минулого року він повідомив, що  отримав від Держбюро розслідувань та прокуратури три повістки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також