Герасимов вимагає викликати керівництво ДБР до Верховної Ради через офіс у Печерському районі

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов вимагає викликати керівництво Державного бюро розслідувань до парламенту через офіс у Печерськом у районі.

Він зазначив, що минулого тижня відвідав порожню будівлю, де має працювати відомство, заявили у пресслужбі "ЄС".

"До речі, про ДБР. Минулого тижня відвідав їхню напів зруйновану і порожню будівлю в Печерському районі, де нібито працює відомство з річним бюджетом в 2.5 млрд гривень. Ганебна фальсифікація керівництва ДБР з фіктивною адресою, де все занесено снігом і де нікого вже давно не було. Вимагаємо викликати керівництво бюро для пояснень у Верховну Раду", – заявив Герасимов.

Він додав, що цього тижня парламент планує призначити суддю Конституційного суду. Посли G7 у листі до української влади наголошували на тому, що конкурсний відбір має проходити за прозорою процедурою за участю міжнародних експертів.

Окрім цього, Герасимов розкритикував законопроєкт президента про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів".

"Цього тижня Рада планує розглянути президентський законопроект 3711, що знову зазіхає на Верховний Суд. Той самий Верховний Суд, який створювали за Порошенка, за участю міжнародних експертів на прозорому конкурсі. І саме цей суд не задовольняє Зеленського. Він не хоче ліквідації славнозвісного Печерського суду, який підтримує "юридичний треш" ДБР чи Окружного адмінсуду Києва пана Вовка, бо його вони цілком влаштовують по телефону", – зауважив Герасимов.

Нагадаємо, що у листопаді Верховна Рада направила на повторне читання президентський законопроєкт №3711 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування".

Президент Володимир Зеленський запропонував зарахувати суддів старого Верховного Суду до складу нового. Про це йдеться в законопроєкті №3711, підготовленому у зв'язку з рішенням Конституційного Суду про неконституційність ліквідації Верховного Суду України.