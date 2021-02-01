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Солісту гурту "Песняры" заборонили в’їзд в Україну

Торік Валерій Дайнеко незаконно відвідував окупований Росією Крим.

Солісту гурту "Песняры" заборонили в’їзд в Україну
Фото: Вікіпедія

Солісту білоруського гурту "Песняры" Валерію Дайнеку прикордонники заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Повідомляється, що вчора в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники виявили громадянина Білорусі, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України АР Крим. Чоловік виявився білоруським музикантом, солістом гурту "Песняры".

Прикордонники встановили, що в Криму іноземець перебував влітку минулого року і потрапив туди незаконно, порушуючи порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Під час спілкування він підтвердив факт незаконного в’їзду на півострів, куди, з його слів, потрапив літаком через закритий пункт пропуску "Сімферополь".

"За порушення українського законодавства прикордонники заборонили громадянину Білорусі в’їзд в нашу країну терміном на 3 роки. Наразі білорус вилетів рейсом до Мінська", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у січні Литва заборонила Кіркорову в’їзд на п’ять років через те, що російський співак публічно виправдовував окупацію Криму.

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