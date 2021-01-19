Литва заборонила Кіркорову в’їзд на п’ять років

"Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не треба терпіти в жодній демократичній державі".

Департамент міграції на прохання Міністерства внутрішніх справ 19 січня вніс російського співака Філіпа Кіркорова до списку небажаних у Литві осіб. Заборона на в’їзд діятиме п’ять років.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не треба терпіти в жодній демократичній державі. В нас однозначна позиція в питанні таких виконавців, тому сумнівів щодо внесення Кіркорова до списку небажаних у Литві осіб не виникло", - заявила глава МВС Агне Білотайте.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попросив внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до країни, зазначивши, що цей відомий виконавець своїми неодноразовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

За словами Ландсбергіса, участь Кіркорова в концертах у Криму "істотно шкодить національній безпеці Литви". Міністр обіцяв, що Литва систематично даватиме оцінку всім особам, яких Росія "намагається використати для просування своєї зовнішньої політики та вчинення впливу на жителів Литви".

Нагадаємо, в листопаді Мінкульт визнав російського композитора і співака Макса Фадєєва загрозою для нацбезпеки України.