Перша німецька компанія відмовилася від участі в проєкті "Північний потік 2"

Концерн Bilfinger SE вийшов з будівництва "Північного потоку-2". Це перша німецька компанія, яка залишила проєкт російського газопроводу через загрозу санкцій з боку США.

Про це повідомляє німецька газета Bild.

Згідно з електронним листуванням компанії, яке опинилося у розпорядженні видання, Bilfinger SE минулого тижня повідомив США про плани дотримуватися норм американського закону про санкції PEESCA, тому розриває договори і співпрацю з "Північним потоком 2".

Також про це була проінформована швейцарська трубопровідна компанія Nord Stream 2 AG, материнською компанією якої є російський державний енергетичний гігант "Газпром". Однак "росіяни не прореагували", "тому в Мангеймі тепер побоюються, що "Північний потік 2" подасть до суду", - зазначає видання.

Газета наголошує, що у Bilfinger з "Північним потоком 2" було кілька контрактів, в тому числі контракт на розробку систем безпеки для газопроводу на 15 млн євро.

Компанія, зареєстрована в Мангеймі, в 2019 році мала річний обсяг продажів в розмірі 4,3 млрд євро.

Раніше швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG відмовилася від участі у проєкті "Північний потік-2", щоб не потрапити під нові санкції США.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2".

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінив потенційні втрати України від "Північного потоку - 2" у $1,5 млрд на рік.