Фото: EPA/UPG

В Вашингтоні напередодні інавгурації Джо Байдена біля Капітолію встановили близько 200 тисяч прапорів. Вони мають символізувати тих, то не зможе взяти участь в церемонії через пандемію коронавірусної хвороби.

Як правило, в день інавгурації до Капітолію приходять сотні тисяч людей, причому не тільки зі США. В 2017 році на інавгурацію Дональда Трампа приїхала рекордна кількість українських політиків - близько 100.

Але цього року урочистості будуть сильно обмежені, пише HuffPost. Це пов'язано не тільки з коронавірусом, але й з повстанням 6 січня, коли натовп прихильників Дональда Трампа захопив будівлю парламенту. Через це Національна алея закрита, а навколо Капітолію і Білого дому побудували паркани.

Фото: EPA/UPG

Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.