Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?

Недовольство властей
56-ти летний Джек Ма действительно очень популярен в Китае и обладает недюжинным интеллектом.
Отправной точкой в истории с исчезновением стала его речь на саммите в октябре перед самыми выдающимися бизнесменами Китая. Посыл миллиардера состоял из трех частей.
Первая: мировая и китайская финансовые системы не обладают необходимой гибкостью для появления здравого риска. Европейская система слишком старая и сложная (например, Базельские соглашения по банковскому регулированию), а китайская очень молодая: «В КНР вообще нету финансовой системы», – довольно остро подчеркнул Джек. Его главный посыл состоял в том, что нужны новые финансовые платформы для работы с более рискованными операциями.
Вторая: меньше регуляций и больше инноваций. В плане регуляций нужно придерживаться правила «плюс один, минус три»: при введении одного нового ограничения нужно снимать три предыдущих. Финансовые инновации требуют системных реформ, а в Китае, по его словам, нужны не только финансовые реки, но и озера, и ручейки. Банкам надо отказаться быть «ломбардами»: нужно чтобы деньги искали людей, а не люди деньги. Это откроет возможность экономического роста – финансирования для множества мелких и средних бизнесов.
Третья: кредитный менеджмент должен осуществляться на доверии и больших данных. По сути, финансовые операции могут быть проделаны в обход традиционных банков. Развитие криптовалюты тоже важно.
И все эти функции, по его словам, способна выполнять финансовая компания миллиардера Ant Group, которая обеспечивает работу платформы Alipay, с помощью которой люди осуществляют цифровые платежи. Количество пользователей оценивается в 1.3 миллиарда.
Несомненно, критика и амбиции Ма были услышаны в Пекине и трактовались как политический вызов. При этом предприниматель, сам будучи членом компартии, видимо перешел какие-то «красные линии».
Рост его технологического бизнеса был на пользу экономике Китая, поэтому не встречал препятствий и поощрялся властями, однако даже возможная частичная потеря контроля над финансовым сектором явно была восприняла национальными лидерами как угроза.
Бизнесмен говорил про увеличение финансовых рисков, которые в условиях экономической нестабильности и геополитической конфронтации с США воспринимаются официальным Пекином как опасность. Позиция власти такова: нет времени на рискованные реформы – в критический момент надо сохранить стабильность и управляемость китайской финансовой системы, а бизнесмены, даже такого масштаба как Ма, должны играть по государственным правилам.
Более того, в Конституции КНР прописано, что именно государственный сектор экономики является ключевым для страны.
Также здесь нужно отметить: Джек Ма очень любит публичность и по сути стал неофициальным посланником Китая: он встречался с президентами многих стран, включая украинского; достойно проводил встречи с Обамой и Трампом, с которыми он обсуждал экономические вопросы и взаимодействие США и Китая.
Возможно, международные связи бизнесмена и его имидж в глазах глобальной публики не сыграли ему на руку в условиях недовольства им со стороны китайских властей.
Нелепые слухи
Длительное отсутствие Джека Ма породило массу домыслов. Например, в конце декабря в китайском интернете появился слух, что Ма уехал из Китая. При этом он будто вначале приехал самолетом в китайский город Шэньчжэнь, потом на яхте приплыл в Гонконг, а оттуда используя паспорт карибского государства Сент-Китс и Невис попал в Сингапур.
Согласно данным американского финансового журналиста Дэвида Фабера, сотрудника телеканала CNBC, Джек Ма не пропадал, а решил выйти из информационного поля. Одним словом, «придерживаться режима тишины».
По мнению автора этой статьи, скорее всего сейчас миллиардер находится в штаб-квартире своей бизнес империи Alibaba в Ханчжоу и совместно с властями, регулирующими и центральными, решает вопрос дальнейших отношений и взаимодействия.
Более того, подобные казусы – временное исчезновение, уже случались с богатыми людьми в Китае. Например, Го Гуанчан, бизнесмен-девелопер с состоянием $7,5 млрд, пропал на три дня в 2015 году, после чего вернулся. Инцидент он не комментировал.
Последствия исчезновения Джека Ма
Даже если в ближайшее время бизнесмен объявится и выйдет на публику, его отношения с властью и положение в бизнесе уже не будут прежними. Здесь можно вывести три основные итога:
Во-первых, Ant Group будет реструктуризирована антимонопольными органами, возможно, государство само зайдет в компанию и получит доступ к базам данных пользователей. Империя Alibaba останется нетронутой, так как это – основной флагман интернет торговли в Китае. Только в 2020 году доход компании от электронной коммерции составил 436 млрд юаней. Джек Ма сохранит контроль над Alibaba;
Во-вторых, государство усилит контроль и проверку всех основных технологических игроков в Китае: Tencent, Huawei, Xiaomi, Baidu и прочих. Одновременно эти компании должны показать готовность играть по государственным правилам.
Вряд ли в ближайшее время на фоне геополитической неопределенности стоит ожидать реформ финансовой системы Китая. Ма прав: финансовые системы неидеальны, однако пока что они функционируют. Параллельно мы будем наблюдать рост теневой экономики и популярность криптовалюты, например, Bitcoin, с помощью которой в Китае будут совершаться сделки (в том числе нелегальные), а также выводиться валюта за рубеж. Только за 2020 год китайцы отправили с помощью Bitcoin за границу около $50 млрд.
В-третьих, миллиардер будет более лоялен к власти и будет стараться двигаться в соответствии с линией партии и государственного курса. Он – живое олицетворение китайской мечты и должен вдохновлять жителей Китая на бизнес и прорывные инновации, однако не идти в разрез с официальной политикой.
Как написала газета «Жэньминь жибао», официальное печатное издания ЦК КПК: «Нету эпохи Джека Ма, есть эпоха, в которой находится Джек Ма».