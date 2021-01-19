Куда исчез Джек Ма: впал в опалу или затаился?

Длительное отсутствие Джека на публике дало пищу для разнообразных слухов, а заявления китайского правительства о том, что относительно пропажи Ма нужно верить только информации, указанной в официальных заявлениях властей, значительно усилили интерес общественности. Последняя вообще недоумевает, куда подевался один из богатейших людей мира?

В декабре Джек Ма не показывался на публике, а его бизнес-империя проходила проверку Главным государственным управлением КНР по контролю и регулированию рынка, в результате которой было постановлено о необходимости реструктуризации (разделении) Ant Group. Тогда же миллиардер не явился на финальный эпизод запущенного им шоу «Африканские бизнес герои».

2 ноября Джек Ма и его партнеры были вызваны в Госкомитет КНР по регулированию рынка ценных бумаг, а уже 3 ноября IPO Ant Group на Шанхайской и Гонконгской биржах, первоначально одобренное регуляторами, было отменено. Ожидалось что размещение акций компании сможет привлечь $37 млрд. Сообщается, что решение по отмене размещения акций принимал лично президент Китая Си Цзиньпин .

24 октября 2020 года Ма Юнь ( настоящее имя Джека Ма ) произнес 20-ти минутную речь на технологическом саммите «Bund» в Шанхае. Самый богатый бизнесмен в Китае с состоянием $50,9 млрд анонсировал IPO финансовой компании Ant Group своего конгломерата Alibaba Group и, критикуя мировую и китайскую финансовые системы, аргументировал необходимость дальнейших инноваций в финансовой сфере.

Недовольство властей

56-ти летний Джек Ма действительно очень популярен в Китае и обладает недюжинным интеллектом.

Фото: предоставлено автором Фигурка Ма Юна – символ привлечения удачи

Отправной точкой в истории с исчезновением стала его речь на саммите в октябре перед самыми выдающимися бизнесменами Китая. Посыл миллиардера состоял из трех частей.

Первая: мировая и китайская финансовые системы не обладают необходимой гибкостью для появления здравого риска. Европейская система слишком старая и сложная (например, Базельские соглашения по банковскому регулированию), а китайская очень молодая: «В КНР вообще нету финансовой системы», – довольно остро подчеркнул Джек. Его главный посыл состоял в том, что нужны новые финансовые платформы для работы с более рискованными операциями.

Вторая: меньше регуляций и больше инноваций. В плане регуляций нужно придерживаться правила «плюс один, минус три»: при введении одного нового ограничения нужно снимать три предыдущих. Финансовые инновации требуют системных реформ, а в Китае, по его словам, нужны не только финансовые реки, но и озера, и ручейки. Банкам надо отказаться быть «ломбардами»: нужно чтобы деньги искали людей, а не люди деньги. Это откроет возможность экономического роста – финансирования для множества мелких и средних бизнесов.

Третья: кредитный менеджмент должен осуществляться на доверии и больших данных. По сути, финансовые операции могут быть проделаны в обход традиционных банков. Развитие криптовалюты тоже важно.

И все эти функции, по его словам, способна выполнять финансовая компания миллиардера Ant Group, которая обеспечивает работу платформы Alipay, с помощью которой люди осуществляют цифровые платежи. Количество пользователей оценивается в 1.3 миллиарда.

Несомненно, критика и амбиции Ма были услышаны в Пекине и трактовались как политический вызов. При этом предприниматель, сам будучи членом компартии, видимо перешел какие-то «красные линии».

Рост его технологического бизнеса был на пользу экономике Китая, поэтому не встречал препятствий и поощрялся властями, однако даже возможная частичная потеря контроля над финансовым сектором явно была восприняла национальными лидерами как угроза.

Фото: предоставлено автором Цена на акции Alibaba просели на треть после речи Ма Юна в октябре

Бизнесмен говорил про увеличение финансовых рисков, которые в условиях экономической нестабильности и геополитической конфронтации с США воспринимаются официальным Пекином как опасность. Позиция власти такова: нет времени на рискованные реформы – в критический момент надо сохранить стабильность и управляемость китайской финансовой системы, а бизнесмены, даже такого масштаба как Ма, должны играть по государственным правилам.

Более того, в Конституции КНР прописано, что именно государственный сектор экономики является ключевым для страны.

Также здесь нужно отметить: Джек Ма очень любит публичность и по сути стал неофициальным посланником Китая: он встречался с президентами многих стран, включая украинского; достойно проводил встречи с Обамой и Трампом, с которыми он обсуждал экономические вопросы и взаимодействие США и Китая.

Фото: Xinhua На встрече с президентом США Джек Ма пообещал поспособствовать созданию миллиона рабочих мест в Америке. Нью-Йорк, 9 января 2017.

Возможно, международные связи бизнесмена и его имидж в глазах глобальной публики не сыграли ему на руку в условиях недовольства им со стороны китайских властей.

Нелепые слухи

Длительное отсутствие Джека Ма породило массу домыслов. Например, в конце декабря в китайском интернете появился слух, что Ма уехал из Китая. При этом он будто вначале приехал самолетом в китайский город Шэньчжэнь, потом на яхте приплыл в Гонконг, а оттуда используя паспорт карибского государства Сент-Китс и Невис попал в Сингапур.

Фото: предоставлено автором Скриншот переписки. Блог на китайской платформе Sina, который распространял эту информацию был забанен, однако картинка успела попасть в Твиттер

Согласно данным американского финансового журналиста Дэвида Фабера, сотрудника телеканала CNBC, Джек Ма не пропадал, а решил выйти из информационного поля. Одним словом, «придерживаться режима тишины».

По мнению автора этой статьи, скорее всего сейчас миллиардер находится в штаб-квартире своей бизнес империи Alibaba в Ханчжоу и совместно с властями, регулирующими и центральными, решает вопрос дальнейших отношений и взаимодействия.

Более того, подобные казусы – временное исчезновение, уже случались с богатыми людьми в Китае. Например, Го Гуанчан, бизнесмен-девелопер с состоянием $7,5 млрд, пропал на три дня в 2015 году, после чего вернулся. Инцидент он не комментировал.

Фото: предоставлено автором Миллиардер Го Гуанчан также известен как «китайский Уоррен Баффет» за умение управлять инвестициями

Последствия исчезновения Джека Ма

Даже если в ближайшее время бизнесмен объявится и выйдет на публику, его отношения с властью и положение в бизнесе уже не будут прежними. Здесь можно вывести три основные итога:

Во-первых, Ant Group будет реструктуризирована антимонопольными органами, возможно, государство само зайдет в компанию и получит доступ к базам данных пользователей. Империя Alibaba останется нетронутой, так как это – основной флагман интернет торговли в Китае. Только в 2020 году доход компании от электронной коммерции составил 436 млрд юаней. Джек Ма сохранит контроль над Alibaba;

Фото: предоставлено автором Динамика роста и структура интернет-гиганта

Во-вторых, государство усилит контроль и проверку всех основных технологических игроков в Китае: Tencent, Huawei, Xiaomi, Baidu и прочих. Одновременно эти компании должны показать готовность играть по государственным правилам.

Вряд ли в ближайшее время на фоне геополитической неопределенности стоит ожидать реформ финансовой системы Китая. Ма прав: финансовые системы неидеальны, однако пока что они функционируют. Параллельно мы будем наблюдать рост теневой экономики и популярность криптовалюты, например, Bitcoin, с помощью которой в Китае будут совершаться сделки (в том числе нелегальные), а также выводиться валюта за рубеж. Только за 2020 год китайцы отправили с помощью Bitcoin за границу около $50 млрд.

Фото: предоставлено автором Спрос на криптовалюту Bitcoin в Китае значительно увеличивает ее глобальную цену

В-третьих, миллиардер будет более лоялен к власти и будет стараться двигаться в соответствии с линией партии и государственного курса. Он – живое олицетворение китайской мечты и должен вдохновлять жителей Китая на бизнес и прорывные инновации, однако не идти в разрез с официальной политикой.

Как написала газета «Жэньминь жибао», официальное печатное издания ЦК КПК: «Нету эпохи Джека Ма, есть эпоха, в которой находится Джек Ма».