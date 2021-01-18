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У Японії створили посаду міністра, відповідального за вакцинацію від COVID-19

Щеплення мають розпочати до кінця лютого.

У Японії створили посаду міністра, відповідального за вакцинацію від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Колишній міністр закордонних справ і міністр оборони Японії, а нині міністр, відповідальний за проведення адміністративної реформи Таро Коно, також стане міністром, відповідальним за процес вакцинації  від коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

"Я розпорядився призначити міністра  Коно відповідальним за проведення вакцинації", - зазначив зазначив прем’єр-міністр Йосіхіде Суга.

За його словами, вакцинація "по можливості" почнеться до кінця лютого.

Голова японського уряду повідомив, що наразі ведеться необхідна підготовка Він також додав, що в процесі здійснення вакцинації населення будуть задіяні сили самооборони країни.

Нагадаємо, в Японії з 28 грудня 2020 до кінця січня 2021 року заборонили в'їзд усіх іноземних громадян у зв'язку з виявленням нового різновиду коронавірусу. У країні виявили новий штам коронавірусу у п'яти людей, які повернулися з Великої Британії.

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