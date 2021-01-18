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Трамп в останній день президентства планує амністувати близько 100 осіб, його соратники "продають" місця в списку, - ЗМІ

NYT пише, що лобісти намагаються заробити на злочинцях та підштовхнути Білий дім до помилування конкретних осіб. 

Трамп в останній день президентства планує амністувати близько 100 осіб, його соратники "продають" місця в списку, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в останній день на посаді планує амністувати близьно 100 осіб. Йдеться про економічних злочинців, реперів та інших, пише CNN з посиланням на два джерела.

У неділю в Білому домі відбувалося обговорення переліку людей для помилування. 

За словами офіційних осіб, Трамп, який раніше проводив помилування напередодні Різдва, призупинив цей процес на тлі заворушень у Капітолії. 

Його помічники повідомили, що президент був зосереджений на підрахунку голосів колегії виборників, що гальмувало процес рішень про амністії. 

New York Times з посиланням на джерела та документи пише, що соратники Трампа намагаються використовувати останні дні його президентства для заробітку на лобіюванні помилувань.

За даними видання, вони нібито збирають гроші зі злочинців та їхніх посібників, щоб підштовхнути Білий дім до помилувань. Як приклад видання назвало ім'я колишнього федерального прокурора Бретта Толмана, котрий консультував Білий дім. Він "монетизував свою роботу з помилувань, зібрав десятки тисяч доларів, а, можливо, і більше, в останні тижні". Про те, чи в курсі сам президент такої схеми, не повідомляється. 

При цьому зазначається, що Трамп натякав своїм помічникам, що може внести в список помилуваних осіб своє власне прізвище. 

Нагадаємо, що термін президентських повноважень Дональда Трампа збігає 20 січня. У цей день на інавгуарції 46-м президентом США стане Джо Байден.

24 грудня Трамп помилував двох фігурантів справи про втручання РФ у вибори і колишнього керівника свого передвиборчого штабу, а також політтехнолога Віктора Януковича та "Партії регіонів" Пола Манафорта. Також він помилував і інших злочинців. Експерти ООН з прав людини у відповідь на це заявили, що рішення про помилування чотирьох американських найманців, засуджених за вбивство в 2007 році мирних жителів Іраку, є порушенням зобов'язань США в рамках міжнародного права.

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