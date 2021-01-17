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У США відреагували на затримання Навального

"Путін дуже боїться Навального", - вважає колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

У США відреагували на затримання Навального
Фото: navalny.com

У Сполучених Штатах Америки закликають РФ звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це написав у Twitter сенатор Берні Сандерс.

"Переживши замах на своє життя, російський активіст Олексій Навальний був затриманий після того, як сьогодні мужньо повернувся в Росію. Я закликаю до його звільнення. Сполучені Штати повинні підтримати тих, хто бореться з корупцією і працює в ім'я демократії в усьому світі", - написав сенатор Берні Сандерс.

Також прокоментував затримання політика і колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Невпевненість і слабкість путінського режиму сьогодні яскраво демонструються. Путін сильно боїться Навального", - написав він.

Майбутній радник обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван також висловився з приводу затримання російського опозиціонера.

"Пана Навального слід негайно звільнити, а винних в обурливому замаху на його життя притягнути до відповідальності. Нападки Кремля на пана Навального - це не просто порушення прав людини, а й виклик російському народу, який хоче, щоб його голос був почутий", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Навального затримали під час паспортного контролю після повернення з Німеччини. Зараз політик перебуває у транзитній зоні.У ФСВП підтвердили затримання Навального. У відомстві заявили, що запобіжний захід обере суд. До рішення суду Навального триматимуть під вартою.

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