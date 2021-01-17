"Де Олексій, ми не знаємо, скільки його протримають під арештом - неясно", - прессекретар Навального.

Фото: EPA/UPG

Літак, на борту якого перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво".

Оновлено. 21:55. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував затримання Навального.

"Прошу вибачення. Його в Німеччині затримали? Я не в курсі", - сказав Пєсков.

Оновлено. 21: 45. У ФСВП пояснили причини затримання Навального.

"Відповідно до ч. 4 ст.190 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації, якщо умовно засуджений протягом іспитового строку систематично не виконував покладені на нього судом обов'язки або сховався від контролю, начальник кримінально-виконавчої інспекції направляє до суду подання про скасування умовного засудження і виконанні покарання, призначеного вироком суду. Принцип невідворотності відповідальності і неухильного дотримання вимог законів однаково рівні для всіх без винятку громадян Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Зараз Навальний перебуває у транзитній зоні.

Оновлено. 21:23. Прессекретар Навального заявила, що поліція в аеропорту не надає ніякої інформації. То ж де саме перебуває політик поки невідомо.

"Поліція в аеропорту каже, що їм нічого не відомо - те, що відбувається на кордоні, нібито не в їх компетенції. Тому, як і раніше, де Олексій, ми не знаємо, адвоката у нього немає, скільки його протримають під арештом зараз - неясно", - написала Ярмиш.

Вона додала, що таким чином президент РФ Володимр Путін усуває опонентів.

"Олексія намагалися вбити, не змогли і тепер хочуть посадити у справі, вирок за якою Європейський суд з прав людини визнав незаконним. Ми всі розуміємо, що у Путіна є один суперник - Навальний, і зараз ми бачимо, як він намагається розправитися з Олексієм на наших очах", - зазначила вона.

Оновлено. 20:55. У ФСВП підтвердили затримання Навального. У відомстві заявили, що запобіжний захід обере суд. До рішення суду Навального триматимуть під вартою.

Юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов заявив, що у ФСВП немає повноважень затримувати до суду, якщо засідання не відбудеться упродовж 48 годин.

"Я дуже вдячна вам всім, що ви приїхали. Вони настільки бояться Олексія, що паралізували практично всі польоти сьогодні ввечері в Москві, підвели стільки людей просто через людину, яка прилетіла на свою батьківщину. І найголовніше, що Олексій сказав, що він не боїться. І я теж не боюся. І вас всіх закликаю не боятися. Дякую вам всім велике за підтримку", - заявила дружина політика Юлія Навальна.

Юлія Навальна, Олег Навальний та прессекретар політика Кіра Ярмиш покинули "Шереметьєво".

Оновлено. 20:06 Політика затримали під час паспортного контролю. Навальному повідомили, що якщо політик відмовиться пройти з правоохоронцями, проти нього застосують силу.

"ФСВП заявила журналістам, що Навальний затриманий у зв'язку з їх вимогою. До суду він залишиться під вартою, передають інформагентства. Нагадаю, що адвоката Навального, яка летіла з Берліна теж, не пустили з ним. Ми самі ніяких пояснень від поліції не чули", - заявила прессекретар Навального.

Про прибуття в Москву написала у Twitter прессекретар політика Кіра Ярмиш.

"Сіли в Шереметьєво. До останнього неможливо було повірити, що вони бояться настільки. Але ось підтвердження)", - написала Ярмиш.

Фото: EPA/UPG

Політик вийшов з літака та сів у автобус до термінала разом з іншими пасажирами.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Літак, на якому вилітає Навальний до Москви

У неділю ввечері на табло московського аеропорту "Внуково", де мав приземлитися літак із Навальним, з'явилася інформація, що літак перенаправлений в аеропорт "Шереметьєво".

Пресслужба авіакомпанії "Победа" повідомила, що через закриття Внуково з технічних причин три рейси пішли на запасні аеродроми.

Фото: EPA/UPG

У "Внуково" ОМОН витіснив людей, які прийшли зустрічати політика, на вулицю, а після почав затримання. Прихильників Навального Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, а також його брата Олега Навального і активіста Костянтина Котова затримали в будівлі аеропорту.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що Навальний повертається в Росію. Напередодні стало відомо, що ФСВП РФ вимагає замінити Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний у справі "Ів Роше". Також 29 грудня Слідчий комітет повідомив про порушення проти Навального кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.

Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омській лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонено в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожено. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що його намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін назвав Навального "пацієнтом німецької клініки".

У грудні Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до його отруєння.