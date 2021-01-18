Франція вважає передчасним введення єдиного паспорта вакцинації

"Коли доступ до вакцини стане загальним, це буде вже інша тема".

У Франції виступили проти запровадження єдиного паспорта вакцинації. В уряді вважають, що наявність або відсутність у кого-небудь такого документа означає нерівноправність однієї людини перед іншою.

Питання про створення єдиного європейського документа про вакцинацію буде розглядатися на саміті глав країн ЄС, який відбудеться наступного тижня, передає RFI.

"Це дискусія, в якій немає необхідності. Коли доступ до вакцини стане загальним, це буде вже інша тема", - заявив держсекретар Франції у європейських справах Клеман Бон. На його думку, введення паспортів є "шокуючим" в умовах масової вакцинації, яка щойно починається. При цьому Франція значно відстає по її темпам від своїх сусідів.

З точки зору уряду, такі паспорти суперечать обраній стратегії вакцинації у Франції - передусім у країні почали вакцинувати людей похилого віку в будинках для літніх людей, які по Європі не подорожують.

Минулого вівторка глава уряду Греції закликав Європейський союз ухвалити "стандартизований" сертифікат вакцинації, щоб дати поштовх розвитку індустрії туризму, зруйнованої пандемією коронавірусу. До цієї ідеї прихильно поставилися в Єврокомісії. Її президент Урсула фон дер Ляйнен заявила, що єдиний європейський документ являє собою "медичний імператив" для Європи.

На відміну від Єврокомісії, Всесвітня організації охорони здоров'я заявила про те, що наразі не має сенсу вводити паспорти вакцинації в планетарному масштабі.

Учора очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив за привілеї для громадян, які вакцинувалися проти коронавірусу. На його думку, вони повинні отримати можливість повернутися до суспільного життя.

16 січня у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомляли, що кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах. 38 із них - країни з високим рівнем доходів.

В Україні вакцинація від ковіду має розпочатися у лютому цього року, а застосовуватимуться лише вакцини, які дозволені в країнах із жорсткою регуляторною політикою - США, ЄС, Швейцарія тощо. На старті планують вакцинувати 367 тисяч осіб.