Вакцинація від COVID-19 стартувала вже у 46 країнах, - ВООЗ

Щепити людей у країнах з низьким доходом планують з лютого.

Кампанія з вакцинації населення від коронавірусу COVID-19 стартувала вже у 46 країнах. 38 із них - країни з високим рівнем доходів.

Про це помічниця гендиректора ВООЗ Маріанджела Сімао повідомила на брифінгу 16 січня.

Як передає Reuters, ВООЗ має намір за допомогою механізму COVAX скорегувати ситуацію, щоб вакцинація почалася також і в країнах з низьким рівнем доходу. За словами Сімао, у ВООЗ сподіваються, що це відбудеться у лютому цього року.

"Я хочу, щоб вакцинація проводилася в кожній країні протягом найближчих 100 днів, щоб спочатку захистити медичних працівників та тих, хто входить до групи ризику", - додав генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейсус.

Повідомляється, що у межах підтримуваного ВООЗ механізму COVAX уже зібрали 6 млрд доларів США і замовили 2 млрд доз вакцини від COVID-19.

Заступник гендиректора ВООЗ Сумія Свамінатан повідомила, що щонайменше 13 виробників вакцини висловили зацікавленість у постачаннях у межах COVAX.

Як повідомляли, вже в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм. Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив LB.ua, що це може бути вакцина Pfizer.

За його словами, 6 січня Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти мРНК-вакцину, оскільки COVAX готовий уже найближчим часом доставити нам 100 000 доз (достатньо на 50 тис. людей). 8 січня Україна відправила підтвердження готовності прийняти таку вакцину.

Заступник голови МОЗ зазначив, що в межах COVAX будуть надходити й інші продукти. Раніше заявлялося, що ця ініціатива дозволить в Україну поставку препарату AstraZeneca, дослідження якого показали нижчу ефективність, ніж Pfizer (у середньому 70%, але залежно від дози може складати 62 та 90 відсотків).