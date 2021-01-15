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МОЗ зменшило список країн "червоної зони" до 66-ти

У понеділок "червоних" країн було 78.

МОЗ зменшило список країн "червоної зони" до 66-ти
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення коронавірусу.

Згідно з оприлюдненою на сайті міністерства інформацією, кількість "червоних" країн зменшилася до 66-ти проти 78-ми на початку тижня.

До "червоної" зони увійшли країни з показником захворюваності на 100 тис. населення вище, ніж в Україні (219,8).

Серед країн з більшою, ніж в Україні захворюваністю на ковід, Ірландія, Чорногорія, Кіпр, Португалія, Чехія, Ізраїль, Грузія, Угорщина, Росія, Білорусь, Польща, Франція, Німеччина, Італія та інші.

У списку "зелених" країн Туреччина, Болгарія, Вірменія, Греція, Єгипет, Китай, Японія, Молдова тощо.

Нагадаємо, що всі прибулі до України з "червоної зони" повинні або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

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