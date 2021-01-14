Люди після коронавірусу можуть мати від нього імунітет до п'яти місяців

Більшість людей, які перенесли COVID-19, захищені від повторного інфікування протягом п'яти місяців. Про це свідчить дослідження урядової Організації громадського здоров'я Великобританії.

Вчені з'ясували, що перенесена інфекція на 83% знижує ризик зараження порівняно з людьми, які ніколи нею не хворіли. Втім експерти попереджають, що деякі знову інфікуються та можуть заразити інших, пише BBC.

Очільниця дослідження Сьюзан Гопкінс заявила, що його результати обнадіюють, оскільки раніше вважалося, що імунітет зберігається менший час.

Але цей захист від повторного інфікування не є абсолютним - деякі люди мали високий рівень вірусу в організмі навіть без симптомів, тож могли заразити і інших.

"Це означає, що навіть якщо ви вважаєте, що вже захворіли і тепер захищені і ви можете бути впевнені, що у вас малоймовірна тяжка інфекція, все ще є ризик зараження та передачі інфекції іншим", - зазначила вона.

21 000 медиків по всій Британії з червня по листопад 2020 регулярно тестувалися на коронавірус. Тести показали, що у 318 з тих, хто ніколи не мав антитіл до нього, розвивалися потенційні нові інфекції. Але серед 6614 людей з антитілами цей показник склав лише 44.

Вчені планують спостерігати за учасниками дослідження протягом року, щоб вивчити, наскільки точно зберігається імунітет. Також вони дослідять нові мутації та імунітет вакцинованих.

Нагадаємо, що австралійські вчені Університету Мельбурну виявили, що імунітет до коронавірусу SARS-Cov-2 може зберігатися до 242 днів після зараження. Вісім місяців вчені слідкували за невеликою когортою пацієнтів, що з різною тяжкістю хворіли на COVID-19. Протягом цього часу в них всіх зберігалися специфічні B-клітини — лімфоцити, які "запам’ятовують" вірусні білки і можуть швидко виробляти антитіла при повторному зараженні. Оскільки коронавірус SARS-COV-2 є внутрішньоклітинною інфекцією, антитіла грають мінімальну роль у противірусному імунітеті. Ключовими у збереженні імунної відповіді є саме B-лімфоцити і T-лімфоцити.

Австрійські вчені, які досліджували імунітет близько 150 людей після коронавірусу, також вважають, що антитіла, які утворилися в організмі людини після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, можуть зберігатися понад дев’ять місяців.

У жовтневому інтерв'ю LB.ua доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко повідомив, що в усіх, хто перехворів на коронавірус, є специфічні Т-лімфоцити. Вони залишаються після хвороби на тривалий час. Проте відомо, що їх виробляється мало в тих людей, які хворіють тяжко. Натомість антитіла – це побічний ефект розвитку імунітету. Тобто дуже опосередкований показник того, що наша імунна система зреагувала інфекцію.

Наявність антитіл до хвороби можна виявити методом імуноферментного аналізу (ІФА). В Україні це один з методів тестування на COVID-19, на рівні з ПЛР-діагностикою.