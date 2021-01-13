За добу в Україні виявили 6 409 нових випадків ковіду і госпіталізували 2 564 особи

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За минулу добу в Україні зафіксували 6 409 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворілі 187 дітей та 367 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Так, за добу було госпіталізовано - 2 564 особи. 195 пацієнтів померли, одужали - 14 503 особи. Також за добу було здійснено 59 931 тестування, зокрема методом ПЛР - 35 678, методом ІФА - 24 253.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 1 130 839 осіб, одужало - 826 871.

Від ускладнень захворювання померли 20 214 пацієнтів. Всього було здійснено 5 841 502 ПЛР-тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 906 випадків;

Вінницька область – 211 випадків;

Волинська область – 143 випадки;

Дніпропетровська область – 105 випадків;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 280 випадків;

Кіровоградська область – 117 випадків;

Луганська область – 228 випадків;

Львівська область – 277 випадків;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 513 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 159 випадків;

Тернопільська область – 127 випадків;

Харківська область – 521 випадок;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив за продовження локдауну, оскільки після новорічних свят кількість інфікованих на ковід може збільшитися, крім того на січень зазвичай припадає сезонне зростання кількості хворих на грип.