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Голова МОЗ виступив за продовження локдауну після 24 січня

Степанов пояснив це тим, що новорічні свята супроводжувалися масовими святкуваннями та поїздками.

Голова МОЗ виступив за продовження локдауну після 24 січня
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив за продовження локдауну в Україні після 24 січня.

Про це він сказав в ефірі "24 каналу".

"Я наполягаю на цьому... Чому? Тому що перше, у нас були свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями, переміщенням людей. Люди їздили до родичів. Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості хворих на COVID-19", - сказав голова МОЗ.

Також міністр нагадав, що на січень припадає сезонне зростання кількості хворих на грип. Степанов зазначив, що поширенню грипу, так само, як і ковіду, можна запобігти, скоротивши контакти.

"Ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему", - додав він.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом. Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.

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