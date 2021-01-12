Голова МОЗ виступив за продовження локдауну після 24 січня

Степанов пояснив це тим, що новорічні свята супроводжувалися масовими святкуваннями та поїздками.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступив за продовження локдауну в Україні після 24 січня.

Про це він сказав в ефірі "24 каналу".

"Я наполягаю на цьому... Чому? Тому що перше, у нас були свята, які супроводжувалися масовими святкуваннями, переміщенням людей. Люди їздили до родичів. Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості хворих на COVID-19", - сказав голова МОЗ.

Також міністр нагадав, що на січень припадає сезонне зростання кількості хворих на грип. Степанов зазначив, що поширенню грипу, так само, як і ковіду, можна запобігти, скоротивши контакти.

"Ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему", - додав він.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження. Локдаун передбачає закриття усіх закладів освіти, окрім дошкільної та спеціальної.

Січневий посилений карантин подібний до того, що було введено на початку пандемії у березні, але має деякі пом'якшення. Зокрема, працюватиме громадський транспорт, кордони лишаються відкритими, салони краси і перукарні працюватимуть за попереднім записом. Кафе, бари, ресторани будуть працювати тільки на доставку замовлень або на виніс. Заборонено приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.