У Японії виявили ще один варіант коронавірусу

Новий варіант COVID-19 діагностували у чотирьох людей, які прибули з Бразилії.

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило про виявлення в країні нового варіанту коронавірусу.

Про це заявив керівник міністерства Такаджі Вакіта, повідомляє DW.

За його словами, новий варіант коронавірусу діагностували у чотирьох людей, які прибули з Бразилії.

Зараження виявили 2 січня під час проходження тестів на наявність коронавірусу в одному з аеропортів Японії.

Очільник міністерства зазначив, що цей варіант COVID-19 не є ідентичним мутаціям, раніше виявленим у Великій Британії і ПАР. Також зараз відсутні докази того, що нововідкритий варіант є більш заразним.

Люди, у яких виявили цей різновид коронавірусу, зараз перебувають на карантині. Лише одна з цих чотирьох осіб - дівчина підліткового віку - не мала жодних симптомів захворювання.

Нагадаємо, в Японії з 28 грудня 2020 до кінця січня 2021 року заборонили в'їзд усіх іноземних громадян у зв'язку з виявленням нового різновиду коронавірусу. У країні виявили новий штам коронавірусу у п'яти людей, які повернулися з Великої Британії.