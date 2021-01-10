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Станом на сьогодні у світі ковідом хворіє 23 671 056 людей

Кількість летальних випадків зросла до 1 937 057.

Станом на сьогодні у світі ковідом хворіє 23 671 056 людей
Фото: EPA/UPG

Станом на 17:15 10 січня кількість випадків коронавірусу у світі зросла до 90 199 834.

Про це інформує портал worldometers.info.

Кількість летальних випадків становить 1 937 057, одужало 64 591 721 осіб.

Зараз на ковід хворіє 23 671 056 людей, 108 501 з них – у важкому стані.

Антирейтинг за кількістю хворих очолює США – 22 702 350 випадків. У п’ятірці також Індія – 10 454 868 хворих, Бразилія – 8 075 998, Росія – 3 401 954 і Велика Британія – 3 017 409.

Фото: скріншот

Україна на 17-му місці з 1 115 026 випадками. Перед нею ПАР (1 214 176 випадків) та Іран (1 286 406).

Фото: скріншот

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до Європейської комісії з проханням допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

В Україні з опівночі 8 січня до 00:00 25 січня введено посиленні карантинні обмеження.

Україна отримала від COVAX лист про можливість постачання в країну вакцини від коронавірусу вже найближчим часом.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.

Додамо, Sinovac показала 78% ефективності проти Covid-19 на третій фазі клінічних досліджень у Бразилії, яка стала першою країною, яка завершила випробування CoronaVac.

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