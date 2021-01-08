Ляшко: Україна може отримати вакцину від ковіду вже найближчим часом

Про це йдеться у листі від COVAX, заявив головний державний санітарний лікар України.

Україна отримала від COVAX лист про можливість постачання в країну вакцини від коронавірусу вже найближчим часом.

Про це у соцмережі Facebook написав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Отримали від COVAX лист про можливість постачання в країну м-РНК вакцини вже найближчим часом”, – написав він.

Нагадаємо, 18 листопада COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 4 мільйонів людей.

12 грудня Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Україна отримає вакцину від коронавірусу кількома партіями. Перший транш засобу складатиметься з 1,2 млн доз.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1,9 мільйона доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу. Йдеться про закупівлю 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

МОЗ планує протягом року вакцинувати від коронавірусу 23 млн українців. Це передбачає затверджений міністерством план вакцинації.