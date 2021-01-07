У Японії в столичному регіоні оголосили режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Уряд вважає, що найбільший ризик інфікуватися - в барах і ресторанах.

Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив про введення надзвичайної ситуації в Токіо та трьох сусідніх префектурах через стрімке поширення коронавірусу.

Режим НС у Токіо та префектурах Сайтама, Тіба та Канагава набуде чинності з п'ятниці та триватиме до 7 лютого. Уряд назвав ключовим зонами ризику інфікування бари та ресторани, тож обмеження стосуватимуться них, пише Channel News Asia.

Заклади громадського харчування мають закриватися до 20 години, мешканців просять утримуватися від нетермінових прогулянок, закликають працювати з дому та обмежити масові заходи.

Втім медичні експерти зазначають, що такі обмеження можуть виявитися неспівмірними темпам інфікування. Але голова уряду зазначив, що обмеження роботи закладів громадського харчування раніше допомогло знизити захворюваність в Осако та Хоккайдо.

"Залежно від того, як далі поширюватиметься інфекція, нам, можливо, доведеться подумати про надзвичайний стан по всій країні", – заявив президент Японської медичної асоцації Тосіо Накагава.

У четвер в Японії вперше добова кількість захворілих перевищила 6 000. До того фіксували макисмально до 5000 захворілих. У четвер в Токіо виявили 2447 нових інфікованих порівняно з 1591 днем раніше.

Перший випадок ковіду в Японії було зафіксовано ще у лютому. Надзвичайний стан було введено у квітні, він діяв майже місяць. Країні вдалося уникнути такого стрімкого поширення коронавірусу, як спостерігалося в інших державах.

Загальна кількість захворілих у Японії - понад 250 000, померли 3719, одужали - більше 207 000.

Цього року в Японії з 23 липня по 8 серпня мають проходити літні Олімпійські ігри. Країна поки не ухвалювала рішення щодо їх скасування чи перенесення. Олімпійські ігри мали відбутися ще минулого року, втім їх перенесли на рік через ковід.