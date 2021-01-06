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У Києві від ковіду за добу одужало на 280 людей менше, ніж захворіло

Померли від коронавірусу ще 19 киян.

У Києві від ковіду за добу одужало на 280 людей менше, ніж захворіло
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 931 новий випадок коронавірусної хвороби, одужало 651 людина, 19 осіб померли від ускладнень ковіду.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому (172), Дніпровському (137) та Деснянському (133) районах.

Серед захворілих 540 жінок віком від 18 до 90 років, 365 чоловіків віком від 18 до 85 років, 11 дівчаток від 5 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 16 років.

Захворіли зокрема 25 медиків. До лікарень госпіталізовано 71 пацієнта.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 115 300 випадків COVID-19. Подолали коронавірус 41 572 жителі столиці, від ускладнень хвороби померли 2 022 киян.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 6 911 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Водночас за добу одужали від ковіду майже на 7,5 тисяч більше людей - 14 490.

Київ залишається в лідерах по Україні за захворюваністю на коронавірус.

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