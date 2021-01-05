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Люди з тривалим перебігом ковіду можуть втрачати працездатність на 6 місяців

Пацієнти, які перехворіли на коронавірусну хворобу, повідомляють про 205 можливих симптомів у 10 органах.

Люди з тривалим перебігом ковіду можуть втрачати працездатність на 6 місяців
Фото: Unsplash/engin akyurt

Багато людей, які страждають на тривалий перебіг коронавірусу, не можуть повноцінно повернутися до роботи через шість місяців після зараження.

Про це повідомляє The Gardian з посиланням на дані дослідження.

Пацієнти, які перехворіли на коронавірусну хворобу, повідомляють про 205 можливих симптомів у 10 органах.

Чим довше триває пандемія, тим більше людей повідомляють про те, що деякі симптоми їх супроводжують вже пів року.Тривалий перебіг коронавірусної хвороби, що може впливати на серце і мозок, не має стандартизованого плану лікування. 

Для дослідження науковці із групи Patient Led Research for COVID-19 (група пацієнтів, які є дослідниками за професією, але і самі мають симптоми довготривалого коронавірусу) опитали 3762 людини віком від 18 до 80 років із 56 країн світу. 

Респонденти відповідали на 257 різних питань дев'ятьма мовами. 

У результаті науковцями вдалося зафіксувати 205 симптомів у 10 органах людини, а 66 з них зберігаються протягом семи місяців. 

"Цього ще немає в медичних підручниках, і майже не було опубліковано жодних великих дослідних робіт. Частково прогрес тут полягає в простому введенні великих чисел і статистичних даних в існуюче уявлення про те, що відбувається.Ніхто не зможе впоратися з цим захворюванням, поки ми не навчимося краще розповідати про те, що відбувається", – сказав професор імунології Імперського коледжу Лондона Денні Альтманом.

Приблизно 65% респонденів (2454) розповіли, що відчували наслідки ще протягом шести місяців. Найбільш поширеними симптомами, які зберігаються через пів року, були втома, нездужання після напруги, когнітивна дисфункція ("туман мозку"), неврологічні проблеми, головні болі, проблеми з пам'яттю, безсоння, болі в м'язах, серцебиття, задишка, проблеми із запамороченням, рівновагою, мовою.

Це однаково часто трапляється серед усіх вікових груп і суттєво впливає на працездатність пацієнтів. 45% респондентів повідомили, що потребують зменшення графіку роботи порівняно з попередньою хворобою, тоді як приблизно 22% не працювали на момент опитування через стан здоров'я.

The Gardian пише, що висновки треба робити з обережністю і враховувати соціальний статус опитаних осіб і їх економічну можливість не працювати. Також респондентів науковці набирали у групах підтримки, тому дані не обов'язково відображають загальну картину у всіх верств населення.

Нагадаємо, у грудні 2020-го австралійські вчені Університету Мельбурна виявили, що імунітет до коронавірусу SARS-Cov-2 може зберігатися до 242 днів після зараження. При цьому кількість антитіл зменшується вже через 20 днів після появи симптомів. 

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