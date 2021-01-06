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В Україні за добу від ковіду одужало на понад 7,5 тис. людей, ніж захворіло

Госпіталізували 2 978 пацієнтів, зафіксовано 228 смертей від COVID-19.

За минулу добу в Україні провели 34 938 ПЛР-тестувань і виявили 6 911 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Водночас за добу одужали від ковіду майже на 7,5 тисяч більше людей - 14 490.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Зокрема, захворіли 203 дитини та 406 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2 978 осіб; летальних випадків - 228", - написав він у Facebook.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в Києві (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) і Харківській (557) областях.

Від початку пандемії в Україні зафіксовано 1 090 496 випадків коронавірусної недуги, одужали 761 898 людей, 19 357 - померли від COVID-19.

Нагадаємо, днем раніше в Україні виявили 5 334 нових випадки ковіду, 13 850 осіб одужали. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців із симптомами ГРВІ звертатися до сімейних лікарів для здачі тестів на коронавірус. Міністр наголосив, що наразі в Україні проводять менше тестувань, порівняно з наявними можливостями. За словами Степанова, українські лабораторії здатні робити 55 тис. ПЛР-тестів на добу.

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