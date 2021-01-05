Німеччина посилює карантин заради стримування COVID-19

Влада країни не змогла знизити рівень захворюваності на ковід за останні тижні так, як це було заплановано.

Німеччина продовжує загальнодержавний карантин до кінця місяця та вводить жорсткіші обмеження, намагаючись стримати сплеск коронавірусної інфекції.

Про це у вівторок заявила канцлер країни Ангела Меркель, передає Reuters.

"Нам потрібно ще більше скоротити контакти, оскільки ми переконалися, що не змогли знизити рівень захворюваності (коронавірусом) за останні (кілька) тижнів так, як цього хотіли б", - сказала Меркель журналістам після зустрічі з керівниками федеральних земель Німеччини.

Нові правила вперше обмежать необов’язкові поїздки для жителів окремих районів по всій Німеччині. Вони обмежують пересування в радіусі 15 кілометрів у містах та районах, де кількість нових випадків коронавірусу перевищує 200 на 100 000 жителів протягом семи днів.

Правила також дозволяють членам одного домогосподарства зустрічі лише з однією іншою людиною. Це найсуворіший ліміт на збори з моменту першого локдауну навесні.

Магазини та ресторани не працюватимуть до кінця січня. Школи також повинні залишатися закритими, а заняття проводитись в Інтернеті принаймні до кінця місяця.

"Ми вважаємо, що ці заходи виправдані, навіть якщо вони жорсткі", - сказала Меркель, додавши, що керівництво країни перегляне нові заходи 25 січня.

Як і багато інших європейських країн, Німеччина намагається стримати другу хвилю коронавірусу. За останні 24 години кількість підтверджених випадків COVID-19 в Німеччині зросла на 11 897 і склала 1,787 млн, повідомив у вівторок Інститут інфекційних хвороб імені Роберта Коха. Загальна кількість загиблих зросла на 944 - до 35 518.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розпорядився посилити заходи загальнонаціональної ізоляції в Великобританії, щоб стримати сплеск випадків захворювання на COVID-19.