Експерти ВООЗ вирушать до Китаю для пошуку походження коронавірусу

Візит буде здійснено на тлі розмов про можливе приховування, змову або обман з боку Китаю.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я у січні вирушать до Китаю для з'ясування походження коронавірусу, який вперше з'явився в місті Ухань в грудні 2019 року.

Візит буде здійснено на тлі розмов про можливе приховування, змову або обман з боку Китаю щодо походження COVID-19, передає AFP.

Раніше влада Китаю відкладала доступ незалежних експертів у країну для з'ясування причин пандемії, не бажаючи погоджуватися на розслідування.

Тепер же ВООЗ заявляє, що Китай надав дозвіл на візит експертів, і очікується, що найближчим часом туди прибуде група з 10 осіб з візитом на 5 або 6 тижнів, включаючи 2 тижні, проведені на карантині.

При цьому китайська влада відмовилася підтвердити точні дати і деталі візиту.

Напередодні заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.

Наприкінці грудня АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження коронавірусу. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.