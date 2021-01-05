​Європейське видання склало список найбільших провалів пропаганди Кремля у 2020 році

У матеріалі йдеться про отруєння Навального, атаку проти вакцин від ковіду, а також про ситуацію в Білорусі.

Європейське видання EUvsDisinfo, що виходить під егідою Єврокомісії, склало рейтинг найганебніших провалів кремлівських пропагандистів за минулий рік.

Список опублікований на сайті видання.

Отруєння російського опозиціонера Навального та викриття отрувачів. "Справа Навального - це великий конфуз для російської держави", - йдеться у матеріалі. Згадується також про дзвінок опозиціонера одному з його передбачуваних отруйників - офіцер ФСБ проігнорував всі можливі заходи безпеки і "ввічливо намагався догодити несправжньому босові", зізнавшись у злочині.

Атака російських пропагандистів проти вакцин від COVID-19. У інформаційній базі EUvsDisinfo за рік зібрано понад 700 випадків дезінформації, спрямованої як проти вакцин, так і проти самої вакцинації. Однак, пізніше пропагандисти повністю дискредитували власні конспірологічні теорії, коли почали проштовхувати аудиторії необхідність щеплення неперевіреною російською вакциною "Sputnik V". Крім того, прокремлівські ЗМІ заявляли про шкоду ві західних вакцин та їх здатність перетворювати людей на мавп, але перестали про це говорити після того, як отримали запрошення від британсько-шведської компанії AstraZeneca до можливого співробітництва.

Російський режисер, який "підробляє" фейки. Російський режисер Микита Міхалков у власній програмі намагався видати підроблені спецслужбами фото білоруських протестів за доказ маніпуляцій з боку самих демонстрантів. Однак, його на цьому упіймали самі ж російські журналісти.

Дивна прослушка у Білорусі. Олександр Лукашенко, який намагався переконати білорусів та міжнародну спільноту у змові Заходу та у зовнішньому управлінні масовими протестами в країні, поширив грубо сфальсифікований запис нібито перехопленої розмови. Розмову ведуть нібито представники німецької та польської спецслужб Нік та Майк, які планували зміну режиму в Білорусі, і скаржаться на те, що Лукашенко - "міцний горішок".

Далі - відомий російський пропагандист Володимир Соловйов, який намагався видати фрагменти комп'ютерної гри ARMA 3 за реальний бій у Нагірному Карабасі. При цьому його навіть не здивувала невисокої якості графіка. До цього ігрову комп'ютерну графіку намагалося використати російське Міністерство оборони для ілюстрації бойових дій у Сирії.

Умовну шосту позицію автори віддали одному в вірменських видань, яке з використанням кремлівських кліше дезінформації та конспірології примудрилися знайти витівки "ілюмінатів" у провокуванні війни у Нагірному Карабасі. А "докази" такого втручання знайшли у кліпі співачки Леді Гаги. EUvsDisinfo зазначило, що подібний підхід використовують і центральні російські видання. Наприклад, газета "Комсомольська правда", яка знайшла містичні знаки у західних джерелах, - обкладинці журналу The Economist.

На сьомій сходинці - депутати російської Держдуми. У численних ТВ-шоу парламентарі у своїз публічних виступах самі стали джерелом неймовірно безглуздих фейків, на зразок "Данських борделів для зоофілів" або тверджень, що "США атакують Росію за допомогою кліматичної зброї".

Восьме місце дісталося представникам міської влади Санкт-Петербурга, які під приводом "санітарних порушень" намагалися закрити заклад під назвою "Zoom-кафе". У підсумку з'ясувалося, що чиновники хотіли зупинити віртуальний ЛГБТ-фестиваль на Zoom-платформі, яка не має нічого спільного із закладом харчування, окрім елементу назви.

Нагадаємо, раніше Держдеп США назвав головні елементи російської дезінформації та пропаганди. У доповіді визначено п’ять основних елементів, на яких вибудовується російська дезінформаційна екосистема, та описано, як ці елементи працюють спільно для створення примножувального ефекту в медіа.