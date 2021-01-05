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Президент Вірменії захворів на коронавірус

Захворювання у Саркісяна виявили у Лондоні, де політик 3 січня переніс операцію на нозі. 

Президент Вірменії захворів на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Президент Вірменії Армен Саркісян захворів на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Захворювання у Саркісяна виявили у Лондоні, де політик 3 січня переніс операцію на нозі. 

Операція пройшла успішно, однак президент також зробив тест, який підтвердив COVID-19.

"Президент Саркісян тимчасово продовжить свою діяльність віддалено", - заявили у департаменті інформації адміністрації президента Вірменії.

Нагадаємо, у грудні президент Франції Еммануель Макрон також хворів на коронавірус. Раніше коронавірус виявляли у президента США Дональда Трампа, президента Бразилії Жаїра Болсонару, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Крім того, на COVID-19 перехворіли президент України Володимир Зеленський, голова Офісу президента Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков, мер Києва Віталій Кличко.

Усі вони успішно подолали недугу.

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