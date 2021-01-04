Президент Мексики заявив, що готовий надати притулок Ассанжу

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив готовність надати політичний притулок засновнику Wikileaks Джуліану Ассанжу.

Про це він заявив на пресконференції, передає "Інтерфакс-Україна".

Обрадор зазначив, що має намір обговорити це питання з британською владою.

"Я попрошу нашого главу МЗС... обговорити з британською владою можливість повернення свободи пану Ассанжу. Також слід проінформувати Лондон, що Мексика пропонує цій людині політичний притулок", - сказав президент.

Нагадаємо, 7 вересня минулого року у столиці Великобританії поновився суд щодо екстрадиції засновника сайту WikiLeaks до США. Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу. Сьогодні, 4 січня, 2021 суд Лондона відмовився екстрадувати Ассанжа у США. Поки що він залишається за ґратами, проте незабаром британський суд розгляне можливість його звільнення під заставу.

Ассанж перебуває у в’язниці з квітня 2019 року. У Сполучених Штатах 49-річному Ассанжу висунули обвинувачення у шпіонажі зокрема у зв’язку з викраденням інформації з урядових комп’ютерів. У США Ассанжа звинувачують у "найбільшому розкраданні секретної інформації в історії країни". У разі визнання його винним Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці.

Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом. Слідчі у США дійшли висновку, що той компромат, поширений через WikiLeaks, був викрадений росіянами, що Ассанж заперечує.

2012 року Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і провів там 7 років, уникаючи екстрадиції до Швеції, де щодо нього провадили тепер закрите слідство через звинувачення у сексуальних нападах.