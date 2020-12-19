Політичний притулок в Україні попросили 15 білорусів

Із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, із серпня до України звернулося 15 громадян Білорусі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У територіальні органи ДМС протягом серпня-листопада 2020 року з заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулося 15 громадян Республіки Білорусь. У відношенні 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", - йдеться у відповіді редакції Державної міграційної служби.

Згідно з повідомленням, за серпень-листопад цього року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову в наданні захисту в Україні, ДМС не приймала.

Радіо Свобода зверталося в міграційну службу з проханням повідомити, скільки громадян Білорусі звернулися до України за політичним притулком, починаючи від 9 серпня 2020 року, коли відбулися президентські вибори в цій країні.