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Політичний притулок в Україні попросили 15 білорусів

Наразі Держприкордонслужба рішення не прийняла.

Політичний притулок в Україні попросили 15 білорусів
Фото: EPA/UPG

Із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує захисту, із серпня до України звернулося 15 громадян Білорусі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У територіальні органи ДМС протягом серпня-листопада 2020 року з заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулося 15 громадян Республіки Білорусь. У відношенні 10 осіб територіальними органами ДМС прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту", - йдеться у відповіді редакції Державної міграційної служби.

Згідно з повідомленням, за серпень-листопад цього року рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову в наданні захисту в Україні, ДМС не приймала.

Радіо Свобода зверталося в міграційну службу з проханням повідомити, скільки громадян Білорусі звернулися до України за політичним притулком, починаючи від 9 серпня 2020 року, коли відбулися президентські вибори в цій країні.

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