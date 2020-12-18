Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ та міністром національної оборони Туреччини

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Турецької Республіки Мевлютом Чавушоглу та міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Я вдячний Туреччині за те, що постійно захищаєте й підтримуєте український суверенітет і територіальну цілісність, не визнаєте незаконну окупацію українського півострова Крим. Вдячний за підтримку кримських татар", - сказав Зеленський.

Також глава держави привітав започаткування нового двостороннього механізму співпраці сторін – політико-безпекових консультацій у форматі "Квадрига".

"Ми вважаємо, що це історичний момент, у такому форматі наші країни ніколи не працювали. Я вітаю і Україну, й Туреччину із започаткуванням формату "Квадрига", у якому ми можемо рухатися швидше вперед", - зазначив Зеленський.

Турецька сторона підтвердила, що офіційна Анкара підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України на всіх платформах, а також налаштованість і надалі активно долучатися до захисту прав кримськотатарського народу в окупованому Криму, допомагати у влаштуванні внутрішньо переміщених осіб, звільненні українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Президент подякував міністрам за готовність турецької сторони долучитися до роботи "Кримської платформи", де особливу роль має відіграти Туреччина.

"Сторони відзначили взаємну налаштованість розвивати торговельно-економічну співпрацю, щоб у найближчому майбутньому досягти окресленої главами держав мети у 10 млрд дол. США обсягу двосторонньої торгівлі.Співрозмовники відзначили позитивну динаміку розвитку оборонного та військово-технічного співробітництва. Було обговорено низку практичних питань у контексті реалізації Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки від 16 жовтня 2020 року", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, 14 грудня Україна та Туреччина підписали контракти на виробництво корветів і ударних безпілотників. Це перші в історії зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення, укладені Міністерством оборони України.

16 жовтня В рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари підписано Рамкову військову угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.