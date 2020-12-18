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Зеленський підписав закон щодо соціального захисту деяких категорій населення на період дії карантину

Закон спрямовано на посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів.

Зеленський підписав закон щодо соціального захисту деяких категорій населення на період дії карантину
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19)".

По це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Закон спрямовано на посилення соціального захисту та підтримки громадян, зокрема в умовах вжиття необхідних протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до документа, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії.

Також закон врегульовує окремі процедурні питання, пов’язані з набуттям і підтвердженням особою статусу безробітного, а також одержанням допомоги з безробіття на період дії карантину.

"Для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, 2 грудня Рада проголосувала за зміни щодо соцзахисту населення у зв'язку з коронавірусом. За це рішення проголосували 287 нардепів.Законом, зокрема, :

  • приведено у відповідність строки, в які роботодавці повідомляють відповідний територіальний центр зайнятості, про заплановане масове вивільнення працівників;
  • врегульовано питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності;
  • дозволено головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства тощо.
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