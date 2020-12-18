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Україна може стати науковим і виробничим майданчиком лікарських засобів для подолання пандемії, - посол Німеччини

На її думку, Україна має великий обсяг кваліфікованих трудових ресурсів.

Україна може стати науковим і виробничим майданчиком лікарських засобів для подолання пандемії, - посол Німеччини
Фото: kiew.diplo.de

Україна може стати науковим і виробничим майданчиком лікарських засобів, необхідних для подолання пандемії. Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в ході онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму.

«Це ініціатива в межах німецької економіки, яка передбачає, що життєво необхідні товари, які нам потрібні в тому числі для того, щоб боротися з пандемією, наприклад, основні інгредієнти медичних препаратів, необхідно виробляти ближче до дому», - сказала вона.

«І це також шанс для України. Тому що Україна географічно близька Європейському Союзу, Німеччині і має великий обсяг кваліфікованих трудових ресурсів та може стати тією країною, де ці продукти, я в основному кажу про лікарські препарати, але це також і інші категорії продуктів, які можуть вироблятися», - наголосила посол.

Анка Фельдгузен зазначила, що німецька медична система показала свою ефективність під час пандемії, і закликала Україну продовжувати реформу системи охорони здоров’я.

«Якщо співставити Німеччину та Україну, що впровадили на початку жорсткі заходи, обмеження, обидві наші країни виграли час, щоб адаптуватися до пандемії. Україна і Німеччина. В результаті наші системи охорони здоров’я не були перевантажені в результаті пандемії, і пацієнти могли отримувати доступ до лікування», - зазначила вона.

Посол Німеччини також подякувала Україні за міжнародну співпрацю для подолання COVID-19.

«Я хочу дуже подякувати Україні в аспекті міжнародної співпраці за те, що Україна направляла своїх лікарів до Італії, а вашим літаком «Мрія» ви направляли засоби індивідуального захисту до багатьох країн, великим-великим літаком», - наголосила Анка Фельдгузен.

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